Тремасов св во высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1894
Дата смерти23.11.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1894
Рождение ребёнка
09.11.1914
Дочь: Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тремасов- Трешасов Георгий (Егор) Филиппович
Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна
Рождение ребёнка
14.11.1922
Сын: Тремасов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна
Рождение ребёнка
09.08.1929
Дочь: Шавшаева Софья Филипповна
Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна
Рождение ребёнка
20.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1968
г. Чарджоу , Туркменской ССР