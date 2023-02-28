Тремасов св во высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасов св во высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.10.1894

Дата смерти

23.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1894

Отец: Тремасов Василий Федорович

Мать: Тремасова Мария Тимофеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1914

Дочь: Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Тремасов- Трешасов Георгий (Егор) Филиппович

Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна

Рождение ребёнка
14.11.1922

Сын: Тремасов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1929

Дочь: Шавшаева Софья Филипповна

Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тремасова Прасковья Платоновна

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремасова Прасковья Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремасова Прасковья Платоновна

Смерть
23.11.1968
г. Чарджоу , Туркменской ССР
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