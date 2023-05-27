Горькоев Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Горькоев Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Горькоева Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Горькоев Трифон Андреевич
Мать ребёнка: Горькоева Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Горькоева Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Горькоев Степан Андреевич
Мать ребёнка: Горькоева Ирина Яковлевна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно