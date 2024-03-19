Горькоев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Горькоева Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Горькоева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горькоева Агафья Родионовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Горькоева Марья Ивановна
Мать ребёнка: Горькоева Агафья Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно