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Горькоев Иван Андреевич

Место рождения

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Горькоев Андрей Дмитриевич

Мать: Горькоева Ирина Яковлевна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Горькоев Иван Иванович

Мать ребёнка: Горькоева Агафья Родионовна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Горькоева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Горькоева Агафья Родионовна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Горькоева Марья Ивановна

Мать ребёнка: Горькоева Агафья Родионовна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горькоева Агафья Родионовна

Смерть
Неизвестно
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