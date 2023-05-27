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Горькоева Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Горькоев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Горькоев Андрей Дмитриевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горькоев Трифон Андреевич

Отец ребёнка: Горькоев Андрей Дмитриевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Горькоев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Горькоев Андрей Дмитриевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Горькоев Степан Андреевич

Отец ребёнка: Горькоев Андрей Дмитриевич

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горькоев Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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