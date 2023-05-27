Горькоева Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Горькоев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Горькоев Трифон Андреевич
Отец ребёнка: Горькоев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Горькоев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Горькоев Степан Андреевич
Отец ребёнка: Горькоев Андрей Дмитриевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно