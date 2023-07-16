Кордумов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожигина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кордумов Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Кордумова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кордумова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Кордумова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кордумова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Кордумова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кордумова Ольга