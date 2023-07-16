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Кордумов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Кордумов Николай Николаевич

Мать: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожигина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кордумов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Кордумова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кордумова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Кордумова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кордумова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Кордумова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кордумова Ольга

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