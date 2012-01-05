Кордумова (Шульгина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКордумова (Шульгина) Нина Александровна

Кордумова (Шульгина) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1923

Дата смерти

05.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1923

Отец: Шульгин Александр Корнилович

Мать: Шульгина (Невзорова) Фёкла Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кордумов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Касьянова (Кордумова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Окуловская (Кордумова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Кордумов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кордумов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Кордумов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич

Смерть
05.01.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.