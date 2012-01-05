Кордумова (Шульгина) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1923
Дата смерти05.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Касьянова (Кордумова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Окуловская (Кордумова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кордумов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кордумов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Кордумов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кордумов Николай Николаевич
Смерть
05.01.2012