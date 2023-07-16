Кордумов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Касьянова (Кордумова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Окуловская (Кордумова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кордумов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кордумов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Кордумов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна
Смерть
Неизвестно