Кордумов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кордумов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Касьянова (Кордумова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Окуловская (Кордумова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Кордумов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кордумов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Кордумов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кордумова (Шульгина) Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

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