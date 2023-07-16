Кордумов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти1997
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кордумова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Кордумова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кордумов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кордумова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кордумова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Кордумова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кордумова Татьяна
Смерть
1997