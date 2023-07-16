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Кордумов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Кордумов Николай Николаевич

Мать: Кордумова Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кордумова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Кордумова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кордумов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кордумова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кордумова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Кордумова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кордумова Татьяна

Смерть
1997
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