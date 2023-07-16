Кордумова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кордумова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Кордумов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кордумов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кордумов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кордумова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Кордумов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно