Кордумова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кордумова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кордумов Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Кордумов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кордумова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кордумов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кордумова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Кордумов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кордумов Алексей Николаевич

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