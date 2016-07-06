Льдокова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1931
Дата смерти06.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1931
Отец: Меньшиков Никита
Мать: Меньшикова Анна
Рождение ребёнка
10.06.1959
Дочь: Клюева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Льдоков Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Льдоков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Льдоков Анатолий Петрович
Смерть
06.07.2016