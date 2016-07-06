Льдокова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Льдокова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1931

Дата смерти

06.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1931

Отец: Меньшиков Никита

Мать: Меньшикова Анна

Рождение ребёнка
10.06.1959

Дочь: Клюева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Льдоков Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Льдоков Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Льдоков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Льдоков Анатолий Петрович

Смерть
06.07.2016
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