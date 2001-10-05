Льдоков Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Льдоков Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

05.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1959

Дочь: Клюева Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Льдокова Евдокия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Льдокова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Льдоков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Льдокова Евдокия Никитична

Смерть
05.10.2001
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