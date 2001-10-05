Льдоков Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти05.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1959
Дочь: Клюева Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Льдокова Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Льдоков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Льдокова Евдокия Никитична
Смерть
05.10.2001