Меньшикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшикова Анна

Меньшикова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1930

Сын: Меньшиков Петр Никитич

Отец ребёнка: Меньшиков Никита

Рождение ребёнка
28.10.1931

Дочь: Льдокова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Меньшиков Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Александр Никитич

Отец ребёнка: Меньшиков Никита

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close