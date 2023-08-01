Меньшикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1930
Отец ребёнка: Меньшиков Никита
Рождение ребёнка
28.10.1931
Дочь: Льдокова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Меньшиков Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Александр Никитич
Отец ребёнка: Меньшиков Никита
Смерть
Неизвестно