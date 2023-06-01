Шестакова (Шеломова) Римма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Шеломова) Римма Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Шеломов Иван Васильевич

Мать: Шеломова Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестаков Александр Петрович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Шестаков Петр Александрович

Отец ребёнка: Шестаков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Александр Петрович

Смерть
2000
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