Шестакова (Шеломова) Римма Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестаков Александр Петрович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шестаков Петр Александрович
Отец ребёнка: Шестаков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000