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Шеломов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шеломов Василий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шестакова Римма Ивановна

Мать ребёнка: Шеломова Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шеломов Лонгин Иванович

Мать ребёнка: Шеломова Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лыжина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Шеломова Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шеломов Павел Иванович

Мать ребёнка: Шеломова Наталья Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Наталья Илларионовна

Смерть
1969
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