Шеломов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шеломов Василий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шестакова Римма Ивановна
Мать ребёнка: Шеломова Наталья Илларионовна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Шеломова Наталья Илларионовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лыжина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Шеломова Наталья Илларионовна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Шеломова Наталья Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969