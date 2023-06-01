Шеломова Наталья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеломова Наталья Илларионовна

Шеломова Наталья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шестакова Римма Ивановна

Отец ребёнка: Шеломов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шеломов Лонгин Иванович

Отец ребёнка: Шеломов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лыжина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Шеломов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шеломов Павел Иванович

Отец ребёнка: Шеломов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Иван Васильевич

Смерть
1981
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