Шеломова Наталья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шестакова Римма Ивановна
Отец ребёнка: Шеломов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Шеломов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лыжина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Шеломов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Шеломов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981