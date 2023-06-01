Шестаков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестакова Римма Ивановна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шестаков Петр Александрович
Мать ребёнка: Шестакова Римма Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Римма Ивановна
Смерть
Неизвестно