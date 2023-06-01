Шестаков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестакова Римма Ивановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Шестаков Петр Александрович

Мать ребёнка: Шестакова Римма Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Римма Ивановна

Смерть
Неизвестно
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