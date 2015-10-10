Сорокина (Царегородцева) Зоя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Царегородцева) Зоя Георгиевна

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Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.12.1929

Дата смерти

10.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929

Отец: Цергородцев Георгий Васильевич

Мать: Чибисова Валентина Федоровна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.05.1953

Муж: Сорокин Илья Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1954

Дочь: Афанасьева Нина Ильинична

Отец ребёнка: Сорокин Илья Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1957

Дочь: Евграфова Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Сорокин Илья Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1963

Дочь: Палагицкая Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Сорокин Илья Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Муж: Сорокин Илья Иванович

Смерть
10.10.2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
12.10.2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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