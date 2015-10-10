Сорокина (Царегородцева) Зоя Георгиевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1929
Дата смерти10.10.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929
Бракосочетание
20.05.1953
Рождение ребёнка
14.01.1954
Дочь: Афанасьева Нина Ильинична
Отец ребёнка: Сорокин Илья Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1957
Дочь: Евграфова Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Сорокин Илья Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1963
Дочь: Палагицкая Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Сорокин Илья Иванович
Развод
Неизвестно
Смерть
10.10.2015
Похороны
12.10.2015