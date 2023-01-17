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Чибисова Валентина Федоровна

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Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.02.1908

Дата смерти

08.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1908

Отец: Федор

Мать: Чибисова Матрена Николаевна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1929

Дочь: Сорокина Зоя Георгиевна

Отец ребёнка: Цергородцев Георгий Васильевич

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1947

Дочь: Якимова Галина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чибисов Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чибисов Борис

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.09.1981
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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