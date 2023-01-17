Чибисова Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.02.1908
Дата смерти08.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1908
Отец: Федор
Рождение ребёнка
29.12.1929
Дочь: Сорокина Зоя Георгиевна
Отец ребёнка: Цергородцев Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
27.05.1947
Дочь: Якимова Галина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибисов Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибисов Борис
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.09.1981