Цергородцев Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1929
Дочь: Сорокина Зоя Георгиевна
Мать ребёнка: Чибисова Валентина Федоровна
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно