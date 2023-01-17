Цергородцев Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цергородцев Георгий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1929

Дочь: Сорокина Зоя Георгиевна

Мать ребёнка: Чибисова Валентина Федоровна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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