Салминъ Иванъ
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Салминъ Максимъ
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Салминъ Осипъ
Мать ребёнка: Салмина Офимья Степанова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Салминъ Фома
Мать ребёнка: Салмина Офимья Степанова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Салмина Офимья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмина Офимья Степанова