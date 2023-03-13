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Салминъ Иванъ

Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Салминъ Максимъ

Мать: Салмина Степанида Егорова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1781

Сын: Салминъ Осипъ

Мать ребёнка: Салмина Офимья Степанова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Салминъ Фома

Мать ребёнка: Салмина Офимья Степанова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Салмина Офимья Степанова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Офимья Степанова

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