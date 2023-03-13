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Салминъ Максимъ

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Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1722

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Салминъ Исай

Мать: не указана

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1740

Сын: Салминъ Иванъ

Мать ребёнка: Салмина Степанида Егорова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1744

Сын: Салминъ Матвей

Мать ребёнка: Салмина Степанида Егорова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1749

Сын: Салминъ Иванъ

Мать ребёнка: Салмина Степанида Егорова

Никитино, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Степанида Егорова

Смерть
1750
Никитино, Арзамасский уездъ
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