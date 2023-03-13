Салминъ Максимъ
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1722
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Салминъ Исай
Мать: не указана
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Салминъ Иванъ
Мать ребёнка: Салмина Степанида Егорова
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Салминъ Матвей
Мать ребёнка: Салмина Степанида Егорова
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Салминъ Иванъ
Мать ребёнка: Салмина Степанида Егорова
Никитино, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1750
Никитино, Арзамасский уездъ