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Салминъ Иванъ

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Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Салминъ Максимъ

Мать: Салмина Степанида Егорова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Салмина Василиса Остафьева

Рождение ребёнка
1767

Сын: Салминъ Прокофий

Мать ребёнка: Салмина Василиса Остафьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Василиса Остафьева

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