Салминъ Иванъ
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Салминъ Максимъ
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Салмина Василиса Остафьева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Салминъ Прокофий
Мать ребёнка: Салмина Василиса Остафьева
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно