Салминъ Матвей
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Салминъ Максимъ
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Салминъ Иванъ
Мать ребёнка: Салмина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Салминъ Николай
Мать ребёнка: Салмина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Салминъ Фролъ
Мать ребёнка: Салмина Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Салминъ Захаръ
Мать ребёнка: Салмина Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салмина Фекла Иванова