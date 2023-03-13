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Салминъ Матвей

Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Салминъ Максимъ

Мать: Салмина Степанида Егорова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1772

Сын: Салминъ Иванъ

Мать ребёнка: Салмина Фекла Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Салминъ Николай

Мать ребёнка: Салмина Фекла Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Салминъ Фролъ

Мать ребёнка: Салмина Фекла Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Салминъ Захаръ

Мать ребёнка: Салмина Фекла Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салмина Фекла Иванова

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