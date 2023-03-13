Салмина Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмина Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Салминъ Иванъ

Отец ребёнка: Салминъ Матвей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Салминъ Николай

Отец ребёнка: Салминъ Матвей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Салминъ Фролъ

Отец ребёнка: Салминъ Матвей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Салминъ Захаръ

Отец ребёнка: Салминъ Матвей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салминъ Матвей

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