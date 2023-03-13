Салмина Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Салминъ Иванъ
Отец ребёнка: Салминъ Матвей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Салминъ Николай
Отец ребёнка: Салминъ Матвей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Салминъ Фролъ
Отец ребёнка: Салминъ Матвей
Рождение ребёнка
1788
Сын: Салминъ Захаръ
Отец ребёнка: Салминъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салминъ Матвей