Салмина Офимья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Салминъ Осипъ
Отец ребёнка: Салминъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Салминъ Фома
Отец ребёнка: Салминъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Салминъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салминъ Иванъ