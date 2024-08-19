Осадчук Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1960
Отец: Осадчук Борис Ильич
Мать: Осадчук Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осадчук Светлана
Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Молдавия
Рождение ребёнка
03.12.1982
Дочь: Миронова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Осадчук Светлана
Рождение ребёнка
24.04.1991
Мать ребёнка: Осадчук Светлана