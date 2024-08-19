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Осадчук Андрей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1960

Отец: Осадчук Борис Ильич

Мать: Осадчук Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осадчук Светлана

Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Молдавия
Рождение ребёнка
03.12.1982

Дочь: Миронова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Осадчук Светлана

Рождение ребёнка
24.04.1991

Сын: Осадчук Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Осадчук Светлана

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