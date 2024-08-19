Осадчук (Клёсова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук (Клёсова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчук Андрей Борисович

Рождение ребёнка
03.12.1982

Дочь: Миронова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Осадчук Андрей Борисович

Рождение ребёнка
24.04.1991

Сын: Осадчук Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Осадчук Андрей Борисович

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