Осадчук (Клёсова) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1982
Дочь: Миронова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Осадчук Андрей Борисович
Рождение ребёнка
24.04.1991
Отец ребёнка: Осадчук Андрей Борисович