Осадчук Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1991
Отец: Осадчук Андрей Борисович
Мать: Осадчук Светлана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осадчук Мария
Рождение ребёнка
19.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчук Мария
Рождение ребёнка
11.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчук Мария