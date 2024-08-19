Осадчук Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсадчук Виктор Андреевич

Осадчук Виктор Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1991

Отец: Осадчук Андрей Борисович

Мать: Осадчук Светлана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осадчук Мария

Рождение ребёнка
19.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчук Мария

Рождение ребёнка
11.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчук Мария

Мы используем куки для улучшения работы сайта.