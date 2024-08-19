Осадчук Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчук Борис Ильич

Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Молдавия
Рождение ребёнка
09.05.1958

Сын: Осадчук Валерий Борисович

Отец ребёнка: Осадчук Борис Ильич

Рождение ребёнка
12.12.1960

Сын: Осадчук Андрей Борисович

Отец ребёнка: Осадчук Борис Ильич

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