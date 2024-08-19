Осадчук Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осадчук Борис Ильич
Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Молдавия
Рождение ребёнка
09.05.1958
Сын: Осадчук Валерий Борисович
Отец ребёнка: Осадчук Борис Ильич
Рождение ребёнка
12.12.1960
Отец ребёнка: Осадчук Борис Ильич