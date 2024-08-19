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Осадчук Валерий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1958

Отец: Осадчук Борис Ильич

Мать: Осадчук Галина

Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осадчук Надежда

Развод
Неизвестно

Жена: Осадчук Надежда

Рождение ребёнка
21.09.1985

Дочь: Бойченко Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Осадчук Надежда

Рождение ребёнка
06.10.1986

Сын: Осадчук Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Осадчук Надежда

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