Осадчук Валерий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1958
Отец: Осадчук Борис Ильич
Мать: Осадчук Галина
Место жительства
Неизвестно
Тирасполь, Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осадчук Надежда
Развод
Неизвестно
Жена: Осадчук Надежда
Рождение ребёнка
21.09.1985
Дочь: Бойченко Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Осадчук Надежда
Рождение ребёнка
06.10.1986
Сын: Осадчук Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Осадчук Надежда