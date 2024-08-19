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Осадчук Владимир Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1986

Отец: Осадчук Валерий Борисович

Мать: Осадчук Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осадчук Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчук Константин Владимирович

Мать ребёнка: Осадчук Ольга Александровна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, Россия
Рождение ребёнка
12.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчук Ольга Александровна

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