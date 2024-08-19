Осадчук Владимир Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1986
Отец: Осадчук Валерий Борисович
Мать: Осадчук Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осадчук Константин Владимирович
Мать ребёнка: Осадчук Ольга Александровна
Место жительства
Неизвестно
Вологда, Россия
Рождение ребёнка
12.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчук Ольга Александровна