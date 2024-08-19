Осадчук (Савинова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук (Савинова) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Северо-Казахстанская обл., Пресновский р-н, д. Кладбинка
Место жительства
Неизвестно
Вологда, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчук Владимир Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчук Константин Владимирович

Отец ребёнка: Осадчук Владимир Валерьевич

Рождение ребёнка
12.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчук Владимир Валерьевич

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