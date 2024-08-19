Осадчук (Савинова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Северо-Казахстанская обл., Пресновский р-н, д. Кладбинка
Место жительства
Неизвестно
Вологда, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осадчук Константин Владимирович
Отец ребёнка: Осадчук Владимир Валерьевич
Рождение ребёнка
12.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчук Владимир Валерьевич