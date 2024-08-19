Осадчук (Юшманова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Североморск, Россия
Рождение ребёнка
21.09.1985
Дочь: Бойченко Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Осадчук Валерий Борисович
Рождение ребёнка
06.10.1986
Сын: Осадчук Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Осадчук Валерий Борисович