Осадчук (Юшманова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук (Юшманова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчук Валерий Борисович

Развод
Неизвестно

Муж: Осадчук Валерий Борисович

Место жительства
Неизвестно
Североморск, Россия
Рождение ребёнка
21.09.1985

Дочь: Бойченко Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Осадчук Валерий Борисович

Рождение ребёнка
06.10.1986

Сын: Осадчук Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Осадчук Валерий Борисович

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