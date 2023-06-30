Долгов Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Степан Степанович

Долгов Степан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Долгов Степан Петрович

Мать: Долгова Ксения Марковна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Долгов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Долгова Ксения Марковна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Долгов Федор Степанович

Мать ребёнка: Долгова Ксения Марковна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Долгова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Долгова Марина

Рождение ребёнка
1830 или 1834

Сын: Долгов Ефим Степанович

Мать ребёнка: Долгова Марина

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Долгов Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Долгова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Марина

Смерть
Около 1833
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close