Долгов Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Долгов Степан Петрович
Мать: Долгова Ксения Марковна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Долгов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Долгова Ксения Марковна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Долгова Ксения Марковна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Долгова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Долгова Марина
Рождение ребёнка
1830 или 1834
Мать ребёнка: Долгова Марина
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Долгов Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Долгова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Марина
Смерть
Около 1833