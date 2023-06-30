Долгова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Долгова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович

Рождение ребёнка
1830 или 1834

Сын: Долгов Ефим Степанович

Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Долгов Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Степан Степанович

Смерть
Неизвестно
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