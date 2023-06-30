Долгова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Долгова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович
Рождение ребёнка
1830 или 1834
Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Долгов Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Долгов Степан Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно