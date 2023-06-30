Долгов Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Долгов Степан Степанович
Мать: Долгова Марина
Рождение ребёнка
02.08.1852
Сын: Долгов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.07.1855
Сын: Долгов Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.08.1858
Дочь: Долгова Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
12.08.1861
Дочь: Долгова Наталия Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.03.1866
Сын: Долгов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Леонтьевна
Запись внесена указом Воронежской Духовной Консистории от 07.07.1886.
Рождение ребёнка
03.03.1870
Дочь: Долгова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова Анастасия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно