Долгова Анастасия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1852
Сын: Долгов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
08.07.1855
Сын: Долгов Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
23.08.1858
Дочь: Долгова Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
12.08.1861
Дочь: Долгова Наталия Тимофеевна
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
17.03.1866
Сын: Долгов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович
Запись внесена указом Воронежской Духовной Консистории от 07.07.1886.
Рождение ребёнка
03.03.1870
Дочь: Долгова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно