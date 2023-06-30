Долгова Анастасия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Анастасия Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1852

Сын: Долгов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1855

Сын: Долгов Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1858

Дочь: Долгова Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1861

Дочь: Долгова Наталия Тимофеевна

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1866

Сын: Долгов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Запись внесена указом Воронежской Духовной Консистории от 07.07.1886.
Рождение ребёнка
03.03.1870

Дочь: Долгова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Долгов Тимофей Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Тимофей Степанович

Смерть
Неизвестно
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