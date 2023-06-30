Долгов Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Долгов Степан Степанович
Мать: Долгова Ксения Марковна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Долгова Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Долгова Василиса
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Сын: Долгов Прокофий Дмитриевич
Мать ребёнка: Долгова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Василиса
Смерть
Неизвестно