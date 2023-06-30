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Долгов Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Долгов Степан Степанович

Мать: Долгова Ксения Марковна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Долгова Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Долгова Василиса

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Долгов Прокофий Дмитриевич

Мать ребёнка: Долгова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Василиса

Смерть
Неизвестно