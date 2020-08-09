Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1947
Дата смерти09.08.2020
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
по документам
Рождение ребёнка
31.08.1970
Сын: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович
Мать ребёнка: Ибраева Рахия
Рождение ребёнка
02.05.?
Дочь: Шолпан Зейнилгабиденовна
Мать ребёнка: Ибраева Рахия
Рождение ребёнка
02.07.?
Дочь: Сатывалдина Куаныш Зейнилгабиденовна
Мать ребёнка: Ибраева Рахия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баймуханова Айман Зейнилгабиденовна
Мать ребёнка: Ибраева Рахия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибраев Каирболат Зейнилгабиденович
Мать ребёнка: Ибраева Рахия
Смерть
09.08.2020