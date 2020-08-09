Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1947

Дата смерти

09.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

по документам
Рождение ребёнка
31.08.1970

Сын: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович

Мать ребёнка: Ибраева Рахия

Рождение ребёнка
02.05.?

Дочь: Шолпан Зейнилгабиденовна

Мать ребёнка: Ибраева Рахия

Рождение ребёнка
02.07.?

Дочь: Сатывалдина Куаныш Зейнилгабиденовна

Мать ребёнка: Ибраева Рахия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баймуханова Айман Зейнилгабиденовна

Мать ребёнка: Ибраева Рахия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибраев Каирболат Зейнилгабиденович

Мать ребёнка: Ибраева Рахия

Смерть
09.08.2020
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