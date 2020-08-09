Сатывалдина (Ибраева) Куаныш Зейнилгабиденовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатывалдина (Ибраева) Куаныш Зейнилгабиденовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.?

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.?

Отец: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич

Мать: Ибраева Рахия

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