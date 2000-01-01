Ибраева (Жакупова) Рахия (Рухия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраева (Жакупова) Рахия (Рухия)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949

Отец: Жакупов Габдуалли Тышкамбаевич

Мать: Жакупова Разия

Рождение ребёнка
31.08.1970

Сын: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович

Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич

Рождение ребёнка
02.05.?

Дочь: Шолпан Зейнилгабиденовна

Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич

Рождение ребёнка
02.07.?

Дочь: Сатывалдина Куаныш Зейнилгабиденовна

Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баймуханова Айман Зейнилгабиденовна

Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибраев Каирболат Зейнилгабиденович

Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич

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