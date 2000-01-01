Ибраева (Жакупова) Рахия (Рухия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1949
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1949
Отец: Жакупов Габдуалли Тышкамбаевич
Мать: Жакупова Разия
Рождение ребёнка
31.08.1970
Сын: Ибраев Балташ Зейнилгабиденович
Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич
Рождение ребёнка
02.05.?
Дочь: Шолпан Зейнилгабиденовна
Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич
Рождение ребёнка
02.07.?
Дочь: Сатывалдина Куаныш Зейнилгабиденовна
Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баймуханова Айман Зейнилгабиденовна
Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибраев Каирболат Зейнилгабиденович
Отец ребёнка: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич