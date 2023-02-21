Ибраев Балташ Зейнилгабиденович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1970
Отец: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич
Мать: Ибраева Рахия
Рождение ребёнка
15.05.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибраева Аида Сагидуллаевна
Рождение ребёнка
28.08.2007
Дочь: Ибраева Диана Балташевна
Мать ребёнка: Ибраева Аида Сагидуллаевна
Рождение ребёнка
01.07.2015
Дочь: Ибраева Айдана Балташевна
Мать ребёнка: Ибраева Аида Сагидуллаевна