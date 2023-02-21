Ибраев Балташ Зейнилгабиденович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраев Балташ Зейнилгабиденович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1970

Отец: Ибраев Зейнилгабиден Ибраевич

Мать: Ибраева Рахия

Рождение ребёнка
15.05.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибраева Аида Сагидуллаевна

Рождение ребёнка
28.08.2007

Дочь: Ибраева Диана Балташевна

Мать ребёнка: Ибраева Аида Сагидуллаевна

Рождение ребёнка
01.07.2015

Дочь: Ибраева Айдана Балташевна

Мать ребёнка: Ибраева Аида Сагидуллаевна

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