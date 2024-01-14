Соловьёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёв Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёв Тамара
Рождение ребёнка
25.02.1933
Сын: Соловьёв Юрий
Мать ребёнка: Соловьёв Тамара
Смерть
Неизвестно