Соловьёв Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёв Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёв Тамара

Рождение ребёнка
25.02.1933

Сын: Соловьёв Юрий

Мать ребёнка: Соловьёв Тамара

Смерть
Неизвестно

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