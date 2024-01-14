Соловьёв Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Адольф
Отец ребёнка: Рагозин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьёв Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Василий
Рождение ребёнка
25.02.1933
Сын: Соловьёв Юрий
Отец ребёнка: Соловьёв Василий
Смерть
Неизвестно