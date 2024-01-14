Соловьёв Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёв Тамара

Соловьёв Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагозин Адольф

Отец ребёнка: Рагозин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Василий

Рождение ребёнка
25.02.1933

Сын: Соловьёв Юрий

Отец ребёнка: Соловьёв Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.