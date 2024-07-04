Юрина (Маликова) Анна Андреевна 27.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрина (Маликова) Анна Андреевна

Место рождения

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.05.1927

Дата смерти

04.07.2024

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927

Отец: Маликов Андрей Петрович

Мать: Маликова (Шаврина) Степанида Дмитриевна

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Юрин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.07.2024
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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