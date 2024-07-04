Юрина (Маликова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1927
Дата смерти04.07.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Юрин Дмитрий Михайлович
Смерть
04.07.2024