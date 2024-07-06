Юрин Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.11.1933
Дата смерти03.09.1986
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрина (Маликова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрина (Маликова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Юрина (Маликова) Анна Андреевна
Смерть
03.09.1986