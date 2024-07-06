Юрин Дмитрий Михайлович 05.11.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрин Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.11.1933

Дата смерти

03.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1933

Отец: Юрин Михаил Михайлович

Мать: Юрина (Сёмина) Прасковья Сергеевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Юрина (Маликова) Анна Андреевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрина (Маликова) Анна Андреевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Юрин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Юрина (Маликова) Анна Андреевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
03.09.1986
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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