Whitelaw (Marquis) Isabella
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Whitelaw George
Highfield Terrace Glasgow
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Maria R
Отец ребёнка: Whitelaw George
Glasgow
Рождение ребёнка
1887
Сын: Whitelaw John
Отец ребёнка: Whitelaw George
Glasgow
Рождение ребёнка
1889
Сын: Whitelaw James
Отец ребёнка: Whitelaw George
Glasgow
Рождение ребёнка
1889
Сын: Whitelaw George
Отец ребёнка: Whitelaw George
Рождение ребёнка
1890
Сын: Whitelaw David
Отец ребёнка: Whitelaw George
Glasgow
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Whitelaw George
Смерть
Неизвестно