Whitelaw (Marquis) Isabella — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Whitelaw (Marquis) Isabella

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Whitelaw Robert Walker

Отец ребёнка: Whitelaw George

Highfield Terrace Glasgow
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Maria R

Отец ребёнка: Whitelaw George

Glasgow
Рождение ребёнка
1887

Сын: Whitelaw John

Отец ребёнка: Whitelaw George

Glasgow
Рождение ребёнка
1889

Сын: Whitelaw James

Отец ребёнка: Whitelaw George

Glasgow
Рождение ребёнка
1889

Сын: Whitelaw George

Отец ребёнка: Whitelaw George

Рождение ребёнка
1890

Сын: Whitelaw David

Отец ребёнка: Whitelaw George

Glasgow
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Whitelaw George

Смерть
Неизвестно
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