Whitelaw George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Whitelaw George

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Whitelaw George

Мать: Whitelaw Isabella

Смерть
Неизвестно
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