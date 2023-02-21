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Whitelaw George

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Место рождения

4 Cabbridge St Blythswood

Дата рождения

22.03.1855

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1824 г.р.

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1855

Отец: Whitelaw Robert

Мать: Whitelaw Elizabeth

4 Cabbridge St Blythswood
Рождение ребёнка
1878

Сын: Whitelaw Robert Walker

Мать ребёнка: Whitelaw Isabella

Highfield Terrace Glasgow
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Maria R

Мать ребёнка: Whitelaw Isabella

Glasgow
Рождение ребёнка
1887

Сын: Whitelaw John

Мать ребёнка: Whitelaw Isabella

Glasgow
Рождение ребёнка
1889

Сын: Whitelaw James

Мать ребёнка: Whitelaw Isabella

Glasgow
Рождение ребёнка
1889

Сын: Whitelaw George

Мать ребёнка: Whitelaw Isabella

Рождение ребёнка
1890

Сын: Whitelaw David

Мать ребёнка: Whitelaw Isabella

Glasgow
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Whitelaw Isabella

Смерть
1929
Belvedere Hospital Glasgow usual Residence 110 Blackburn st Glasgow
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