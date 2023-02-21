Whitelaw George
Место рождения4 Cabbridge St Blythswood
Дата рождения22.03.1855
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1855
Отец: Whitelaw Robert
Мать: Whitelaw Elizabeth
4 Cabbridge St Blythswood
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Whitelaw Isabella
Highfield Terrace Glasgow
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Maria R
Мать ребёнка: Whitelaw Isabella
Glasgow
Рождение ребёнка
1887
Сын: Whitelaw John
Мать ребёнка: Whitelaw Isabella
Glasgow
Рождение ребёнка
1889
Сын: Whitelaw James
Мать ребёнка: Whitelaw Isabella
Glasgow
Рождение ребёнка
1889
Сын: Whitelaw George
Мать ребёнка: Whitelaw Isabella
Рождение ребёнка
1890
Сын: Whitelaw David
Мать ребёнка: Whitelaw Isabella
Glasgow
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Whitelaw Isabella
Смерть
1929
Belvedere Hospital Glasgow usual Residence 110 Blackburn st Glasgow